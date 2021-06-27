Эксперт: "плавучие причалы" могут решить проблему создания авианосного флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Техническая проблема создания морских платформ для палубной авиации ВМФ РФ может быть решена с помощью "плавучих причалов" - неатомных авианесущих кораблей с полетной палубой около 500 метров. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал один из разработчиков авианосцев Валентин Беланенко, ранее возглавлявший отдел планирования перспективных проектов надводных кораблей Крыловского государственного научного центра (КГНЦ).

"Для нашего ОПК технически выполнима задача за относительно непродолжительное время построить 2-3 "плавучих причала", которые представляли бы собой недорогие и простые морские платформы с длиной полетной палубы 500 метров и водоизмещением около 60 тыс. тонн. Такие легкие авианосцы имели бы двухвальную газотурбинную установку, как у эсминца, скорость 28 узлов и 50 летательных аппаратов на борту", - сказал он в кулуарах Международного военно-морского салона МВМС-2021.

По мнению эксперта, на таких авианосных платформах могли бы базироваться истребители-перехватчики МиГ-41, разрабатываемые сейчас по программе ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). "Пока наш единственный авианесущий крейсер находится в ремонте, неизбежно простаивает и теряет квалификацию летный состав палубной авиации, остается незагруженной инфраструктура учебных центров для подготовки летчиков. Поэтому пора приступать к строительству легких авианосцев, разрабатывая при этом перспективные морские авианосные системы", - отметил Беланенко.

По его мнению, российскому флоту в настоящее время не требуются атомные авианосцы, чьи энергоустановки занимают на борту в несколько раз больше объема, чем газотурбинные, что существенно ограничивает боевые возможности кораблей. Не нужно также избыточно вооружать и перегружать авианосцы по функционалу, как это было с авианесущими крейсерами советских проектов.

В настоящее время в составе ВМФ РФ находится тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Кузнецов". В апреле 2018 года Минобороны РФ заключило с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации корабля до 2022 года. Вице-президент по военному кораблестроению ОСК Владимир Королев сообщил ТАСС в кулуарах МВМС-2021, что ремонт крейсера завершится в 2023 году.