Балтийский флот на день ВМФ покажет парад более 30 боевых кораблей, подлодок и катеров

ТАСС, 27 июня. Экипажи кораблей Балтийского флота начали подготовку к проведению парада и военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-морского флота России, сообщили в воскресенье в пресс-службе флота. В военно-морском показе будет задействовано свыше 30 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения.

"В военно-морском показе будет задействовано свыше 30 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения. Во время проведения военно-спортивного праздника жители и гости Балтийска смогут увидеть выполнение более 10 учебно-боевых упражнений: уничтожение участка минного заграждения контактными тралами корабельной тральной группой, поиск подводной лодки условного противника с использованием корабельного вертолета, нанесение ракетного удара по кораблям условного противника, корабельный артиллерийский бой, высадку десантно-штурмовых групп передового отряда морского десанта, выход БТР-82 на плав и другие эпизоды", - говорится в сообщении флота.

В этом году военные моряки отметят свой профессиональный праздник 25 июля. В течение месяца моряки Балтийского флота проведут частные и общие тренировки военно-морского парада и военно-спортивного праздника. 22 июля состоится генеральная репетиция.