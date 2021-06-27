Новейшая подлодка "Магадан" вышла на ходовые испытания

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Магадан" вышла на ходовые испытания в Балтийском море. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

"Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, заводские ходовые испытания ДЭПЛ "Магадан" продлятся 20 дней.

Подлодка Б-602 "Магадан" была заложена 1 ноября 2019 года, а спущена на воду 26 марта 2021 года. Является третьей в серии. Контракт на постройку шести подводных лодок проекта 06363 был подписан 7 сентября 2016 года в рамках форума "Армия-2016". Обладает почти бесшумным ходом и мощным торпедным и минным вооружением, а также способна осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ".