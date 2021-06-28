Россия выполнила успешный пуск новейшей МБР с Плесецка

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным комментарием МИТ.

Ранее сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР "Кедр" шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов.

МИТ является разработчиком МБР "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". 13 мая институт отметил свое 75-летие. Генеральный конструктор МИТ - Юрий Соломонов.