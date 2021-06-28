Путин: Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал Путин.

Глава государства также заявил, что новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года уже формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро. "Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придется работать с этой техникой", - обратился он к выпускникам военных вузов.

При этом президент отметил, что самые высокие требования предъявляются и к выпускникам учебных заведений правоохранительных органов и специальных служб. Он добавил, что им "предстоит встать рядом со своими товарищами, которые обеспечивают правопорядок и спасают людей, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, ведут борьбу с преступностью и коррупцией, терроризмом, защищают страну, наш народ от внутренних и внешних угроз". "Значимые, зримые результаты по этим и другим ключевым направлениям - это залог доверия граждан, уверенного, поступательного развития России", - подытожил Путин, выразив уверенность, что каждый военнослужащий на своем посту будет профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины.