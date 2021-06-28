Самолет F-35 британских ВМС наблюдал за российскими учениями в Средиземном море

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Истребитель F-35 Воздушных сил флота Великобритании производит облет российской корабельной группировки, находящейся на учениях в Средиземном море. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ, распространив соответствующие кадры.

На кадрах продемонстрирован F-35B - версия истребителя с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, который закупается Великобританией.

Всего по имеющимся данным, на вооружении этой страны находится порядка 138 самолетов этого типа, в том числе они базируются и на находящемся сейчас в Средиземном море авианосце Queen Elizabeth.

F-35 Lightning II - семейство одноместных однодвигательных сверхзвуковых всепогодных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Основное вооружение - четырехствольная авиационная пушка калибра 25 мм, ракеты и авиабомбы на четырех внутренних и шести внешних точках подвески. Истребитель может быть носителем атомного оружия.

Учения российского флота начались 25 июня в восточной части Средиземного моря. В них принимают участие пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К. Целью проводимых учений является обеспечение безопасности авиабазы "Хмеймим" и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России "Тартус".