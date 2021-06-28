Военные РФ контролируют действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze - 2021

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze - 2021 в Черном море. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Национальном центре управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС [Объединенные военно-морские силы] НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze - 2021, которое стартовало 28 июня 2021 в северо-западной части Черного моря", - сказали в центре.

По данным российского военного ведомства, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. Его основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны-партнеры. Планируется, что в учениях будут задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что под прикрытием учений Sea Breeze - 2021 украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях, будут поставлены современное оружие и боеприпасы.