В Минобороны объяснили действия ВКС из-за голландского фрегата в Черном море

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы РФ поднимали истребители и бомбардировщики РФ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетая слишком низко над голландским фрегатом Evertsen. Инцидент произошел на следующий день, после того как британский фрегат нарушил границу РФ в Черном море.

"24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - военном ведомое. Там подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от границы РФ и продолжил следование по прежнему маршруту.

Российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов, действовали в строгом соответствии с международными правилами, добавили в Минобороны России.

"Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Отмечается, что экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования.

Как заявили в Минобороны Нидерландов, их военный корабль находился к юго-востоку от Крыма, а самолеты РФ "неоднократно доставляли беспокойство экипажу Evertsen в период с 15:30 по 20:30 по местному времени". Военное ведомство утверждает, что самолеты пролетали в опасной близости от фрегата, "осуществляя имитацию атак". По заявлению военного ведомства Нидерландов, "истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух - поверхность", предназначенными для поражения целей с воздуха". Кроме того, после этого на Evertsen произошел сбой в работе электронного оборудования.

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждала, что корабль выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону эсминца, а "проводили учебные стрельбы".