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Минобороны России опубликовало видео с фрегатом Нидерландов в Черном море

Инцидент произошел на следующий день, после того как эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую границу в Черном море
© Минобороны России

Минобороны России показало видео, на котором запечатлен голландский фрегат Evertsen, двигающийся, как сообщили в ведомстве, в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы России в небо были подняты российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

Инцидент произошел 24 июня, на следующий день, после того как эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую границу в Черном море.

В Минобороны Нидерландов заявили, что российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетев "очень низко" над голландским фрегатом. В оборонном ведомстве России в свою очередь сообщили, что полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Теги
ВеликобританияНидерландыРоссия
В Минобороны объяснили действия ВКС из-за голландского фрегата в Черном море
Истребители и бомбардировщики РФ поднимали для предупреждения нарушения границы, их полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявили в ведомстве
В Минобороны объяснили действия ВКС из-за голландского фрегата в Черном море
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