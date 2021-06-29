Минобороны России опубликовало видео с фрегатом Нидерландов в Черном море

Минобороны России показало видео, на котором запечатлен голландский фрегат Evertsen, двигающийся, как сообщили в ведомстве, в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы России в небо были подняты российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

Инцидент произошел 24 июня, на следующий день, после того как эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую границу в Черном море.

В Минобороны Нидерландов заявили, что российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетев "очень низко" над голландским фрегатом. В оборонном ведомстве России в свою очередь сообщили, что полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.