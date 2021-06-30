На судоверфи в Нижегородской области заложат новейший гидрографический катер

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новейший большой гидрографический катер проекта 19920 "Анатолий Князев" заложат в среду на Окской судоверфи, сообщила пресс-служба Военно-морского флота.

"Сегодня, 30 июня, на предприятии "Окская судоверфь" в г. Навашино (Нижегородская область) для гидрографической службы ВМФ России будет торжественно заложен большой гидрографический катер проекта 19920", - говорится в сообщении.

Катеру присвоено имя "Анатолий Князев" в честь организатора и участника арктических испытаний первого высокоширотного навигационного комплекса во время похода атомной подводной лодки к Северному полюсу в 1963 году.

Большие гидрографические катера проекта 19920 являются многофункциональными и обладают большим спектром возможностей для исследований морского дна, воды, а также обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.