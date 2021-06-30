На БАМе завершили строительство двух блочно-модульных городков для военных строителей

АЭРОДРОМ УКРАИНКА (Амурская обл.), 30 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ сообщило о завершении строительства и начале заселения на БАМе двух блочно-модульных городков, предназначенных для размещения железнодорожных войск, которые участвуют в реконструкции восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Эти городки на 60 мест каждый расположены в населенном пункте Верхнезейск.

Генеральную инспекцию объекта проведет в среду направляющийся на БАМ замминистра обороны Дмитрий Булгаков - в Амурской области он проинспектирует ход подготовки к реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Генерал армии посетит поселки Дрогошевск, Тунгала, Огорон и Верхнезейск, проверит подготовку площадок под монтаж строений и возведение блочно-модульных городков для военных железнодорожников.

"В ходе рабочей поездки заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектирует места проведения подготовительных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", - говорится в сообщении Минобороны.

Как проинформировал 9 июня министр обороны Сергей Шойгу, военное ведомство планирует в 2021 году возвести шесть блочно-модульных городков для комфортного быта военных, занятых реконструкцией БАМа.

В апреле Минобороны начало строительство второго пути Байкало-Амурской магистрали на участке от станции Улак, подъездного пути к Эльгинскому месторождению коксующегося угля, до станции Февральск, расположенной в направлении Огоджинского угольного месторождения. Общая протяженность этого перегона - 339 км. В работах будут задействованы 10 бригад железнодорожных войск. Передовые подразделения военных строителей уже приступили к развертыванию объектов жизнеобеспечения группировки.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) путь России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа модернизации рассчитана до 2024 года. Проект входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.