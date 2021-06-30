Отряд кораблей ТОФ провел в Тихом океане ракетные и артиллерийские стрельбы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел в Тихом океане ракетные и артиллерийские стрельбы, отразив воздушное нападение условного противника и поразив морскую мишень, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" провел в акватории Тихого океана ракетные и артиллерийские стрельбы. В ходе практических действий боевые корабли совместно отразили атаку средств воздушного нападения условного противника. <...> Целью учения являлась проверка надежности работы корабельного оружия в условиях жаркого климата", - говорится в сообщении.

Для поражения имитированных воздушных целей на крейсере "Варяг" были задействованы зенитно-ракетные комплексы самообороны "Оса", также огонь велся из 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130, 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 и 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630. Кроме того, экипаж установил радиоэлектронные помехи.

Также корабли отряда на учениях провели артиллерийские стрельбы по морской цели. В этом эпизоде учений экипаж флагмана ТОФ поразил зенитной ракетой комплекса "Оса" мишень, которая имитировала малоразмерный корабль.