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Подлодка "Колпино" провела учения в Черном море на фоне захода кораблей НАТО

Максимальная глубина погружения составила более 200 м

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Экипаж подводной лодки "Колпино" Черноморского флота (ЧФ) провел комплексные учения в подводном положении на фоне захода кораблей НАТО в Черное море, говорится распространенном в среду сообщении пресс-службы ЧФ.

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"В ходе проведения комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на различные глубины с максимальной глубиной более 200 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж подводной лодки также провел тренировку по борьбе за живучесть, в ходе которой личный состав на глубине отработал элемент по ликвидации пробоины и подготовке к эвакуации через торпедный аппарат. "Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки - "покладка на грунт", - сообщается в пресс-релизе.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что силы Военно-морского флота России следят за вошедшими в Черное море кораблями с управляемым ракетным оружием ВМС Великобритании и Нидерландов. В частности, 14 июня в море зашли эсминец Defender ВМС Великобритании и фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, ранее - эсминец Laboon ВМС США.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные учения Sea Breeze - 2021. Основные участники маневров - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие. Планируется, что в учениях будут задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

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