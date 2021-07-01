Российские военные следят за фрегатом Италии в Черном море

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Черноморский флот следит за действиями итальянского фрегата с управляемым ракетным вооружением Virginio Fasan, вошедшим в Черное море. Об этом сообщили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

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"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря", - сказали в центре.

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении эсминца Defender ВМС Великобритании в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. На следующий день российским военным пришлось поднять в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, чтобы не допустить пересечения российской границы в Черном море фрегатом Нидерландов Evertsen.

На данный момент в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze - 2021 с участием Украины и стран - членов НАТО. Самые масштабные за более чем 20 лет маневры продлятся до 10 июля. По данным американской стороны, в учениях задействованы 32 страны, около 5 000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп наземного и морского спецназа.