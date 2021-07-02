АПЛ "Новосибирск" проекта "Ясень-М" впервые вышла в море на испытания

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Атомная подводная лодка "Новосибирск" проекта 885М "Ясень-М" впервые вышла в Белое море на заводские ходовые испытания. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"АПЛ "Новосибирск" 1 июля впервые вышла Белое море на заводские ходовые испытания", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Севмаша" не стали комментировать эту информацию.

Ранее глава "Севмаша" Михаила Будниченко сообщил ТАСС, что после завершения заводских ходовых испытаний начнутся государственные испытания подлодки. В конце 2021 года планируется ее передача флоту.

Основное ударное оружие субмарины - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".