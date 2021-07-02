Гендиректор ОСК заявил, что у верфей холдинга есть все для строительства стелс-кораблей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) обладают всеми необходимыми технологиями и материалами для производства малозаметных корветов проекта 20386, которые строятся полностью по концепции "стелс-корабля". Об этом сообщил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в интервью ТАСС.

"Безусловно, способны. Более того, такой корабль - корвет "Меркурий" проекта 20386 - в настоящий момент строится", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, способны ли предприятия холдинга строить корабли полностью по стелс-технологии.

При этом он отметил, что снижение дальности обнаружения морской боевой техники любыми средствами разведки - это задача, которую стремятся решить флоты многих стран, и привел в пример американский стелс-эсминец Zumwalt. "Но и мы движемся в том же направлении", - добавил глава ОСК.

Многоцелевой корвет проекта 20386 "Меркурий" заложен на "Северной верфи" в октябре 2016 года. По сообщению Минобороны РФ, радиолокационная заметность корвета будет существенно снижена по сравнению с родственными кораблями проектов 20380 и 20385. Надстройка корабля будет выполнена из композиционных материалов.