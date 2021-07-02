Глава ОСК: госпитальные суда для ВМФ могут строить на Балтзаводе и "Северной верфи"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Северная верфь" и Балтийский завод, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), способны строить крупнотоннажные госпитальные суда для ВМФ России. Об этом сообщил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в интервью ТАСС.

"Все будет зависеть от технических требований, которые заказчик выдвинет к судам такого типа. Если это будут суда типа "Свирь", то практически все наши предприятия с учетом водоизмещения судна готовы его построить. Если же это будут суда водоизмещением более 8-10 тыс. тонн, то здесь, конечно, приоритет будет отдан "Северной верфи" и Балтийскому заводу", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, какое из предприятий ОСК способно строить госпитальные суда для ВМФ.

В составе ВМФ России находятся три госпитальных судна проекта 320 из четырех, построенных в Польше в 1980-х годах. Головное судно "Обь", построенное в 1980 году для Тихоокеанского флота, было утилизировано в 2007 году. Госпитальное судно Черноморского флота "Енисей" базируется в Севастополе, североморский "Свирь" - в Североморске, а тихоокеанский "Иртыш" - во Владивостоке.