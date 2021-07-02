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Севфлот испытывает вооружения подлодок на больших глубинах Баренцева и Норвежского морей

В учениях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подводники Северного флота начали испытывать системы и вооружения подводных лодок на предельной глубине в 500 метров в Баренцевом и Норвежском морях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Подводники Северного флота приступили к проведению специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей", - отметили в пресс-службе.

В учениях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения. Учения проходят в плановом порядке и продолжатся несколько дней. "Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается, поисково-спасательное обеспечение осуществляют силы аварийно-спасательного отряда Северного флота.

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