Севфлот испытывает вооружения подлодок на больших глубинах Баренцева и Норвежского морей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подводники Северного флота начали испытывать системы и вооружения подводных лодок на предельной глубине в 500 метров в Баренцевом и Норвежском морях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Подводники Северного флота приступили к проведению специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей", - отметили в пресс-службе.

В учениях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения. Учения проходят в плановом порядке и продолжатся несколько дней. "Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается, поисково-спасательное обеспечение осуществляют силы аварийно-спасательного отряда Северного флота.