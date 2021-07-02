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Кризис в Сирии
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В Минобороны заявили, что боевики готовят провокацию с отравляющими веществами в Идлибе

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил, что террористы в сопровождении псевдогуманитарной организации "Белые каски" уже доставили около 10 бочек с отравляющими веществами в район населенного пункта Харим в провинции Идлиб

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Боевики готовят провокацию в сирийской зоне деэскалации Идлиб с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС, входит в Минобороны России) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (деятельность запрещена в РФ - прим. ТАСС) провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ", - рассказал Кулить во время брифинга в пятницу.

По его словам, террористы в сопровождении псевдогуманитарной организации "Белые каски" уже доставили на грузовом автомобиле около 10 бочек с отравляющими веществами в район населенного пункта Харим в провинции Идлиб.

"По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку химической атаки в южной части хребта Джебель-эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - подчеркнул Кулить.

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