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Военные РФ контролируют действия разведывательного корабля ВМС Франции в Японском море

По информации из открытых данных, корабль Dupuy-de-Lome ведет радиоэлектронную разведку
Разведывательный корабль ВМC Франции Dupuy de Lome Jean-Michel Roche/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Разведывательный корабль ВМC Франции Dupuy de Lome
© Jean-Michel Roche/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Военный восточный округ контролирует действия французского разведывательного корабля Dupuy-de-Lome в Японском море. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем Dupuy-de-Lome ВМС Франции", - сказали в центре.

Большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy-de-Lome в последний раз был замечен в совместной с США разведывательной операции в Черном море в сентябре 2020 года. Тогда он осуществлял наблюдение за российскими стратегическими военными учениями "Кавказ-2020". Согласно информации из открытых данных, корабль Dupuy-de-Lome ведет радиоэлектронную разведку в интересах управления военной разведки Франции.

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