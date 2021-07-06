Дальнюю авиацию ВКС России подняли по тревоге в ходе учений

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Подразделения Дальней авиации ВКС РФ, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в ходе начавшихся учений. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"Авиационные части Дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений. В ходе мероприятий боевой подготовки экипажам Дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах", - отметили в Минобороны.

По информации военного ведомства, в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

"Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля", - сообщили в министерстве.