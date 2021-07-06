Расчеты "Искандер-М" на учениях в Приморье отразили на марше нападение "диверсантов"

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" отразили нападение условных диверсантов на марше, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" совместно с подразделением противодействия диверсионно-разведывательным группам ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, отработали задачи по предотвращению захвата условным противником стартовых позиций", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, во время выдвижения дивизионов "Искандер-М" на позицию ракетных пусков на них напали условные террористы. Подразделения боевого охранения, которые сопровождали комплексы, создали дымовую завесу, чтобы дезориентировать "противника" и замаскировать колонну движущейся техники. Также они использовали различные тактические приемы уничтожения условных диверсантов.

Кроме того, в рамках учений была отработана система связи и организации взаимодействия расчетов ОТРК "Искандер-М" и подразделения охраны и обороны при совместном выполнении задач.