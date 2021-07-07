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Свыше 30 кораблей примут участие в первой тренировке Главного военно-морского парада

Парад пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 30 кораблей, прибывших для участия в Главном военно-морском параде, примут участие в первой тренировке в акватории Финского залива. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ со ссылкой на главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова

"Сегодня, 7 июля, свыше 30 кораблей и катеров различного водоизмещения, прибывших для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, примут участие в первой тренировке в назначенном районе в акватории Финского залива", - сказал Евменов.

По данным военного ведомства, корабли отработают движение с заданной скоростью в составе тактических групп парадного строя.

Особое внимание в ходе тренировки будет уделяться практической подготовленности специалистов электромеханических боевых частей кораблей, действиям специалистов радиотехнических боевых частей и служб кораблей. "Будет отрабатываться и проверяться подготовка вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков", - добавил Евменов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЕвменов, Николай Анатольевич
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