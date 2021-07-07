УВЗ начал серийные поставки в войска боевой машины поддержки танков "Терминатор-2"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) начал серийные поставки в войска боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". Об этом сообщил в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром" генеральный директор концерна Александр Потапов.

"[Серийные поставки БМПТ] уже начались. Могу сказать совершенно четко - в целом машина уже показала себя и находит свое место в системе координат российских вооруженных сил", - сказал Потапов.

БМПТ "Терминатор-2" выполнена на базе шасси танка Т-72. Машина обладает 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами "Атака-Т" и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Она развивает скорость до 60 км/ч. Экипаж "Терминатора-2" - три человека.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят 23 крупные зарубежные делегации. Самую большую привезла партнер выставки - Италия.