Бомбардировщики Ту-22М3 ВВС России провели патрулирование над Черным морем

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики ВВС России Ту-22М3 под прикрытием истребителей Су-30М2 провели полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, их сопровождали истребители Су-30М2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

"Продолжительность полета составила около пяти часов", - уточнили в Минобороны.

Полет бомбардировщиков был осуществлен на фоне разворачивающихся в Черном море учений сил НАТО Sea Breeze 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия и другие. В учениях задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Практическая дальность полета равна 7 тыс. км. Может использоваться в качестве носителя ядерного оружия.