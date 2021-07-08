Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС запустили крылатые ракеты в Арктике

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Дальние стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по целям на арктическом полигоне. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ВКС России.

"Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в ходе летно-тактических учений дальней авиации выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигоне в Арктическом регионе", - говорится в сообщении.

По информации ВКС, пуски ракет прошли штатно, цели на полигоне были поражены.

"Вылет самолетов осуществлялся с аэродрома в Саратовской области. Во время полета экипажи преодолели более 4 тыс. км", - отметили в пресс-службе.

Также в сообщении говорится, что, помимо пусков ракет, экипажи самолетов Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации отработали практические стрельбы из кормовых авиационных пушек на полигоне в Иркутской области.

Плановые летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля.