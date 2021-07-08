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Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик Atlantique 2 ВВС Франции над Балтикой

В Минобороны подчеркнули, что нарушения российской госграницы допущено не было

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолета-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтийским морем. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Балтийским морем неопознанную воздушную цель, которая приближалась к госгранице РФ. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота", - сказали в военном ведомстве.

Там также отметили, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Atlantique 2 ВВС Франции.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что нарушения российской госграницы допущено не было. Российский самолет выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Теги
РоссияФранция
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