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"Технодинамика" работает над парашютом для перспективной экипировки "Сотник"

Глава холдинга Игорь Насенков сообщил, что подвесную систему, грузовые контейнеры и парашют "Кадет-100Д" дорабатывают, чтобы массу переносимого груза увеличить со 160 кг до 190-200 кг

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" работает над увеличением грузоподъемности существующих парашютов, чтобы обеспечить десантирование военнослужащих в перспективной экипировке "Сотник", разрабатываемой Ростехом и рядом других предприятий, в том числе в комплектах, которые могут быть оснащены экзоскелетом. Об этом сообщил журналистам генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы доработать подвесную систему, грузовые контейнеры и сам парашют "Кадет-100Д" до того, чтобы массу переносимого груза увеличить со 160 кг до 190-200. Это позволит нам закрыть диапазон "Сотника", - сказал он.

Подмосковный Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения приступит к работе над экипировкой "Сотник" в 2021 году. В экипировку войдут новые боеприпасы и стрелковое оружие, а также микробеспилотники, которые будут связаны с автоматизированной системой управления тактического звена.

Предполагается, что в "Сотник" войдет активный экзоскелет, который призван помочь военнослужащим переносить грузы весом до 60 кг, снижать энергозатраты при беге на 15% и повышать точность стрельбы из автоматического оружия до 20%. Планируется, что комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году.

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