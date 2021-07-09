В 2023 году в войска начнут поступать новейшие парашюты "Кадет-100Д" на замену Д-10

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новые парашютные системы "Кадет-100Д" планируется поставить в войска уже в 2023 году для замены основного парашюта Вооруженных сил РФ Д-10. Об этом сообщил журналистам генеральный директор холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков.

"Кадет-100Д" мы рассчитываем поставить на снабжение в 2023 году. Завершить все испытания в 2022 году", - сказал он.

Масса десантирования с парашютной системой "Кадет-100Д" может достигать 160 кг, вертикальная скорость падения - не выше 5 м/с. Самое главное качество - управляемость, вокруг оси на 360 градусов парашют может обернуться за 12 секунд. "Парашют может уходить назад, это одно из требований ВДВ, чтобы уходить от столкновения при массовом десантировании. Несмотря на то, что парашют круглый, он имеет очень хорошую управляемость, может уходить назад со скоростью порядка 4 м/ с", - рассказал глава холдинга.

Для этого парашюта также создана подвесная система, к которой быстро крепится контейнер, где можно размещать грузы до 50 кг.

Кроме того, как отметил Насенков, специалисты холдинга создают учебно-тренировочные парашютные системы для ВС "Кадет-75" и "Кадет-100". Их предварительные испытания планируется завершить в этом году.