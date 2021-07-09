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Экипажи двух ракетоносцев Ту-160 отработали полеты с дозаправкой в воздухе

В Минобороны сообщили, что они выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. км
© Минобороны России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили перелет, в ходе которого осуществили попутную дозаправку топливом в воздухе. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

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"Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. км. В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей в пределах границ России.

Ранее два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тыс. км. Продолжительность полета - чуть больше восьми часов.

Плановые летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

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