Фрегат "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем ракет "Циркон"

"Планируется, что первым штатным носителем ["Цирконов"] станет фрегат "Адмирал Головко", - сказал собеседник агентства.

"Адмирал Головко" - третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Основное ударное оружие фрегатов - ракетный комплекс "Калибр-НК". "Адмирал Горшков" принимает участие в испытаниях гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 М и поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.