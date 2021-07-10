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АПЛ "Вепрь" прибыла на Балтику для участия в предстоящем параде

Экипаж уже приступил к подготовке АПЛ к участию в параде на рейде Кронштадта

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Атомная подлодка "Вепрь" прибыла на Балтику для участия в предстоящем военно-морском параде, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, 10 июля, атомная подводная лодка Северного флота "Вепрь" прибыла в Финский залив для подготовки и участия в Главном Военно-Морском Параде", - приводят в ведомстве слова главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

По его словам, экипаж подлодки уже приступил к подготовке АПЛ к участию в параде на рейде Кронштадта.

"Таким образом, как и планировалось, в период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибыли три атомные подводные лодки Северного флота - ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", а также атомные подводные лодки "Орёл" и "Вепрь", - уточнил главком.

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