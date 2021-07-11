Спасательный аппарат АС-30 Тихоокеанского флота пройдет модернизацию в Санкт-Петербурге

ТАСС, 11 июля. Спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 из состава спасательного отряда войск и сил на северо-востоке России пройдет заводской ремонт с модернизацией в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в воскресенье представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 1 ранга Николай Воскресенский.

"В настоящее время аппарат АС-30 доставлен на одно из судоремонтных предприятий города, где в соответствии с контрактом специалисты приступили к проведению диагностики состояния систем и агрегатов", - сказал он.

По данным источника ТАСС, речь идет о Канонерском судоремонтном заводе.

Как отметил Воскресенский, по плану аппарат ожидает ремонт двигателей, штурманского и радиотехнического оборудования, модернизация средств связи. После ремонта глубоководный аппарат продолжит выполнять задачи по обеспечению спасательных операций на воде в составе сил постоянной готовности Камчатской группировки ТОФ.

Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 "Приз" АС-30 был построен на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Он имеет новейшее телеметрическое оборудование и способен работать на глубинах до 1 тыс. м. Управляет аппаратом экипаж из пяти человек.