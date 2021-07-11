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Истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили два самолета-разведчика ВВС США над Черным морем

Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в НЦУО
Истребитель Су-30СМ Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Истребитель Су-30СМ
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили над Черным морем самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries и самолет-разведчик CL-600 Challenger ВВС США. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).

Как уточнили в Центре, 11 июля радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа над Черным морем обнаружили приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. "Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries и самолет-разведчик CL-600 Challenger ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - отметили в Центре.

Истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования после разворота иностранных самолетов от госграницы РФ. Ее нарушения допущено не было.

"Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в НЦУО.

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