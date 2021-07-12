Штурмовики, самолеты-амфибии и вертолеты ЧФ примут участие в параде в Санкт-Петербурге

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота (ЧФ) совершили перелет в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, всего будут задействованы более 10 единиц авиатехники ЧФ, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили перелет с крымских аэродромов в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля. В составе привлекаемых к параду сил МА ЧФ более 10 самолетов и вертолетов, в том числе штурмовики Су-24МР, самолеты-амфибии Бе-12, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ и разведывательный вертолет Ка-31Р, вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после участия в Главном военно-морском параде авиационная техника вернется на аэродромы постоянного базирования в Крыму, а экипажи продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации Черноморского флота.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля - в день ВМФ России. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).