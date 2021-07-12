Военнослужащих обязали сдавать тесты на наркотики и посещать психолога

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Требование обязательной сдачи анализов на наркотики, а также посещения психолога включили в Устав внутренней службы ВС РФ. Указ президента России в понедельник был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботится о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту)", - говорится в тексте указа.

Более того, поправками к перечню ситуаций, в которых военнослужащий признается выполняющим обязанности военной службы, было добавлено участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, а также борьба с терроризмом за пределами территории России.