Росгвардия сообщила о начале активной фазы оперативно-стратегического учения "Заслон-2021"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Росгвардия начала крупномасштабное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021", в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе подготовки к стратегическому учению "Запад-2021", проводимом совместно с Минобороны России, мы сегодня переходим к активной фазе оперативно-стратегического учения с войсками национальной гвардии "Заслон-2021". Именно подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке является основной целью проводимого учения. Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации работы с взаимодействующими органами. И наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделений с целью практической отработки сложных тактических приемов совместных действий войск", - процитировали директора Росгвардии Виктора Золотова в пресс-службе.

Во время учений будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки.

"Учение проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению Запад-2021", которое состоится в сентябре нынешнего года. Районами проведения учения определены территории нескольких субъектов РФ: Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. В учении примут участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии", - сказали в ведомстве.

Учения завершатся 30 июля.