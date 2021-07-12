Две компании из России вошли в сотню крупнейших предприятий ОПК

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Две компании из России - концерн "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - вошли в рейтинг 100 крупнейших оборонных предприятий мира по версии профильного еженедельника Defense News.

В соответствии с рейтингом, опубликованным в понедельник, концерн "Алмаз-Антей" переместился с 17-й позиции на 20-ю. Общая выручка компании от реализации продукции военного назначения (ПВН) в 2020 году составила $6,066 млрд - на 34% меньше, чем годом ранее. Показатель общей выручки достиг $6,6 млрд, при этом на ПВН пришлось 92%.

КТРВ заняла 42-е место - на семь позиций меньше по сравнению с предыдущим рейтингом. Показатель выручки компании от реализации ПВН в 2020 году составил $2,919 млрд - на 16% меньше по сравнению с 2019 годом. Общая выручка КТРВ за 2020 год - 2,979 млрд, доля ПВН - 98%.

Как сообщил ТАСС военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, сокращение выручки концерна "Алмаз-Антей" связано в первую очередь с пандемией коронавируса, изменением курса валюты и диверсификацией производства. "Нельзя говорить о том, что пандемия COVID-19 не оказала вообще никакого воздействия на производственные процессы. Определенную роль сыграли и изменения курса валюты, что также является субъективным фактором", - проинформировал Коновалов.

Эксперт напомнил, что рейтинг Defense News составляется по показателю продаж ПВН, а концерн продолжает политику диверсификации производства. "Если в рейтинге за 2020 год доля оборонной продукции в структуре выручки составляла 95%, то в этом году - уже 92%", - уточнил он.

По словам Коновалова, политический аспект также мог сыграть роль при составлении рейтинга. "Это влияние недооценивать нельзя. Крайне вероятно, что политическая предвзятость сыграла свою роль", - сообщил Коновалов, отметив, что "Алмаз-Антей" удерживает прочные позиции на мировом рынке средств противовоздушной обороны.