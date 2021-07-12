ВКС России потушили опасный лесной пожар в провинции Латакия

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вертолеты ВКС России помогли потушить угрожающий населенным пунктам лесной пожар в сирийской провинции Латакия. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Подразделения ВКС России оказали помощь в тушении природного пожара в провинции Латакия, который распространялся в направлении населенного пункта Дейрутан и представлял угрозу населению и жилым постройкам", - говорится в сообщении.

По его словам, вертолеты Ми-8, оснащенные водосливными устройствами ВСУ-5, провели 28 сбросов воды общим объемом 43 тонны, ликвидировав пожар на участке площадью 1,5 гектара.

"В данный момент ведется воздушный мониторинг противопожарной обстановки", - отметил Кулить.