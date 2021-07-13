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Разработчик сообщил, что новейший пистолет Лебедева способен применять любые боеприпасы

Главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев указал, что пистолет Лебедева также отличается от иностранных аналогов усовершенствованной эргономикой

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Новейший пистолет Лебедева, разработанный группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), способен применять любые боеприпасы калибра 9х19 мм. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора - главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

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"Все модификации пистолета Лебедева всеядны относительно применяемых боеприпасов. Речь идет как об обычных боеприпасах класса 9х19 Luger, так и бронебойных класса 7Н21", - сказал Уржумцев.

По его словам, пистолет Лебедева также отличается от иностранных аналогов усовершенствованной эргономикой. "При том, что пистолет Лебедева по массогабаритным характеристикам находится в одной линейке с аналогами, хотел бы еще раз подчеркнуть эргономику этого пистолета и, как следствие, лучшую управляемость, большую боевую и практическую скорострельность", - сказал Уржумцев.

Он отметил, что в настоящее время изучается возможность установки на пистолет коллиматорного прицела. "Сейчас рассматриваем вопрос по выбору специального малогабаритного коллиматорного прицела", - сообщил Уржумцев.

Пистолет Лебедева - новейший образец компактного стрелкового оружия разработки "Калашникова".

Теги
Россия
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