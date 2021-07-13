Разработчик сообщил, что новейший пистолет Лебедева способен применять любые боеприпасы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Новейший пистолет Лебедева, разработанный группой компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), способен применять любые боеприпасы калибра 9х19 мм. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора - главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Все модификации пистолета Лебедева всеядны относительно применяемых боеприпасов. Речь идет как об обычных боеприпасах класса 9х19 Luger, так и бронебойных класса 7Н21", - сказал Уржумцев.

По его словам, пистолет Лебедева также отличается от иностранных аналогов усовершенствованной эргономикой. "При том, что пистолет Лебедева по массогабаритным характеристикам находится в одной линейке с аналогами, хотел бы еще раз подчеркнуть эргономику этого пистолета и, как следствие, лучшую управляемость, большую боевую и практическую скорострельность", - сказал Уржумцев.

Он отметил, что в настоящее время изучается возможность установки на пистолет коллиматорного прицела. "Сейчас рассматриваем вопрос по выбору специального малогабаритного коллиматорного прицела", - сообщил Уржумцев.

Пистолет Лебедева - новейший образец компактного стрелкового оружия разработки "Калашникова".