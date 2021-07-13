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"Калашников" разработает сверхкомпактный пистолет Лебедева

Как отметил главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев, создание сверхкомпактного пистолета Лебедева необходимо для развития рыночной ниши этого оружия

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработает сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева (ПЛ). Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора - главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

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"Что касается сверхкомпактной модификации, то да, такой образец в линейке ПЛ будет. По конкретным срокам сейчас невозможно сказать, так как это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии - пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК", - проинформировал Уржумцев.

По его словам, создание сверхкомпактного пистолета Лебедева необходимо для развития рыночной ниши этого оружия. "Практически во всех мировых пистолетных брендах, например в линейке Glock, такое исполнение пистолета имеется. Объемы продаж не очень большие относительно базовых изделий, однако для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима", - добавил Уржумцев.

Пистолет Лебедева - новейший образец компактного стрелкового оружия разработки "Калашникова".

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Россия
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