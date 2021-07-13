"Калашников" разработает сверхкомпактный пистолет Лебедева

"Что касается сверхкомпактной модификации, то да, такой образец в линейке ПЛ будет. По конкретным срокам сейчас невозможно сказать, так как это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии - пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК", - проинформировал Уржумцев.

По его словам, создание сверхкомпактного пистолета Лебедева необходимо для развития рыночной ниши этого оружия. "Практически во всех мировых пистолетных брендах, например в линейке Glock, такое исполнение пистолета имеется. Объемы продаж не очень большие относительно базовых изделий, однако для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима", - добавил Уржумцев.

Пистолет Лебедева - новейший образец компактного стрелкового оружия разработки "Калашникова".