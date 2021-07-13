Минобороны сообщило об испытаниях двух перспективных учебных самолетов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское военное ведомство проводит испытания двух перспективных самолетов для учебной авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Для обновления парка учебных машин на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки - Як-152 и УТС-800. Сегодня обсудим, что еще необходимо сделать для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков", - сказал министр.

Говоря о состоянии и перспективах развития военной учебной авиации, он отметил, что "наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников, а их должно быть не менее 700 в год, позволяет эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов с высокими боевыми возможностями".

"В свою очередь материальная база вузов должна включать не менее 500 современных учебно-тренировочных самолетов и 200 вертолетов", - сказал Шойгу.