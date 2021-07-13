МО РФ разрабатывает дорожную карту распоряжения имуществом на судостроительных заводах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское военное ведомство разрабатывает дорожную карту по распоряжению имуществом, которое находится на судостроительных заводах, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"На предприятиях промышленности находится более 19 тыс. единиц материальных и технических средств. В настоящее время разрабатывается дорожная карта по организации распоряжения этим имуществом до конца 2022 года. Решение данных задач напрямую связано с повышением эффективности работы судостроительных корпораций", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Обсуждая вопрос повестки, касающийся морально и физически устаревшего имущества Минобороны на судостроительных предприятиях, министр отметил, что оно не имеет дальнейших перспектив применения в вооруженных силах.

"Освобождаясь от устаревшей собственности, предприятия снижают затраты на ее хранение, высвобождают производственные площади для выполнения заданий государственного оборонного заказа. При этом особенно важно, что утилизация отходов производства положительно сказывается на экологии", - сказал Шойгу.

На селекторе он предложил рассмотреть способы оперативного взаимодействия всех органов военного управления по выполнению дорожной карты.