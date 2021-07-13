Эксперт: новый легкий российский истребитель составит конкуренцию американскому F-35

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Перспективный боевой самолет, презентация которого должна состояться в первый день авиасалона МАКС-2021, составит конкуренцию американскому истребителю пятого поколения F-35. Такое мнение выразил во вторник журналистам исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Тизеры на английском языке, регионы, которые представляют пилоты в опубликованном Ростехом видеоролике, - все это указывает на то, что отечественный легкий истребитель вступает в борьбу с американским F-35 на внешних рынках. Уверен, что демонстрация самолета на МАКС-2021 произведет эффект разорвавшейся бомбы, не зря "Рособоронэкспорт" пригласил на выставку более 120 делегаций из 65 стран мира", - сказал он.

Эксперт отметил, что о технических характеристиках самолета пока известно мало. Согласно имеющейся информации, новый истребитель обладает низкой заметностью в различных диапазонах, высокой тяговооруженностью, большой боевой нагрузкой, передовым набором авиационных средств поражения.

"Нет сомнений, что в этом десятилетии Россия сможет восстановить тандем перспективных авиационных комплексов: тяжелый Су-57 и новый легкий самолет, призванный решать тактические задачи", - сказал Олег Пантелеев.

Ранее во вторник пресс-служба Ростеха заявила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит принципиально новый военный самолет в первый день Международного авиационно-космическом салона в Жуковском. Также была представлена официальная интернет-страница проекта, где в полночь начался обратный отсчет до премьеры самолета 20 июля.

Как сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли весной этого года, компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель, обладающий сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью.