"Шахматная задача" МАКС-2021. Какой новый военный самолет могут представить на авиасалоне?

Международный авиационно-космический салон (МАКС), проходящий раз в два года в подмосковном Жуковском начиная с 1993 года, традиционно стал площадкой, на которой российская авиационная промышленность демонстрирует последние новинки в области военной и гражданской авиации. Истребители Су-57Э, Су-35, Су-30 и МиГ-35, ударный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", вертолет класса люкс "Ансат" Aurus, самолет с обратной стреловидностью крыла Су-47 "Беркут", среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 — все эти машины были впервые представлены публике в рамках МАКС, который наряду с известными авиашоу в Ле-Бурже (Франция) и Фарнборо (Великобритания) входит в тройку крупнейших авиасалонов мира. Исключением не станет и МАКС-2021 — на нем впервые будет показан абсолютно новый военный самолет, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, под управлением госкорпорации "Ростех"). Шахматная задача За неделю до открытия салона Ростех сообщил, что в первый день МАКС-2021 будет представлен принципиально новый военный самолет. "Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", — проинформировали в госкорпорации.

' YouTube/Ростех'

Также был опубликован тизер, который позволяет сделать ряд предположений относительно новинки. На ролике изображен только размытый силуэт новой машины, поэтому догадаться о ее назначении и основных характеристиках достаточно сложно. Вполне вероятно, что она будет ориентирована в том числе и на потенциальных иностранных заказчиков: тизер показывает жителей несколько стран, которые могут в той или иной степени проявить интерес к новой машине, — в частности, представителей Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Вьетнама и Аргентины. Комбинезоны летчиков боевой авиации, которые носят участники ролика на завершающих кадрах видеозаписи, дают основание предположить, что новинка так или иначе будет предназначена для фронтовой авиации военно-воздушных сил. Какие-либо более детальные выводы на основе опубликованной информации сделать очень сложно. Вместе с тем можно предположить, какой же новый боевой самолет будет впервые представлен на МАКС-2021. Премьеры МАКС Авиасалон МАКС неоднократно становился местом премьеры боевых самолетов, в том числе новой аэродинамической компоновки. Например, в 1999 году публике был впервые продемонстрирован истребитель с обратной стреловидностью крыла С-47 "Беркут" (позже экспериментальный истребитель был переименован в Су-47). Создан он был ОКБ им. Сухого в одном экземпляре.

И несмотря на то что машина в серию не пошла, в ходе летной программы Су-47 показал выдающуюся маневренность и исполнил несколько сложных фигур пилотажа. Помимо крыла, изюминками самолета стали система электродистанционного управления и достаточно широкое применение композиционных материалов.

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По данным из открытых источников, семь-восемь лет назад этот самолет принимал участие в испытаниях в рамках программы ПАК ФА Т-50 (создание истребителя пятого поколения, ныне — Су-57). В частности, нес имитаторы перспективных управляемых ракет. Вся информация, полученная в ходе тестовых полетов Су-47, использовалась на окончательных этапах создания грузоотсеков Су-57. В 2015-м на салоне был показана еще одна интересная машина — многофункциональный истребитель разработки Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ", который также зачастую обозначается как МиГ-1.44. Эта машина отличалась высоким количеством стелс-технологий, внутренним отсеком для вооружения, а также улучшенным радиопоглощающим покрытием.

Как отмечали в корпорации, проект позволил совершить большой скачок в направлении истребителей пятого поколения, а заложенные в нем технологии успешно развиваются до сих пор. В 2015 году в СМИ сообщалось, что РСК "МиГ" на базе прототипа МиГ-1.44 разрабатывает еще один перспективный истребитель пятого поколения: за основу была взята аэродинамическая схема самолета и использованы наработки по этому прототипу. Тогда писали, что "это будет легкий вариант ПАК ФА", который не будет конкурировать с моделью Т-50, разработанной компанией "Сухой".

МАКС становился и площадкой для первого показа новейших технологий в сфере военной беспилотной авиации. В частности, на авиасалоне в 2007 году был продемонстрирован ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Скат". Этот беспилотник разработки РСК "МиГ" стал первым представленным публике российским БЛА типа "летающее крыло", выполненным с применением стелс-технологий. В ангаре, где был размещен аппарат, было показано и различное ракетное вооружение. Это позволяет предположить, что "Скат" мог применяться не только в разведывательном, но и в ударном вариантах. В 2018 году сообщалось, что РСК "МиГ" в инициативном порядке возобновила работы по "Скату" и планирует представить опытный образец в ближайшие несколько лет. Тогда в корпорации заявили ТАСС, что уже на протяжении нескольких лет ведут работы по созданию БЛА различного типажа и размерности, однако не подтвердили информацию, касающуюся конкретных разработок, сославшись на закрытость данных. Нерешенная загадка Так какой же самолет будет представлен в день открытия МАКС-2021? В российской печати ранее неоднократно упоминались перспективные проекты, дебют которых теоретически может состояться на выставке в этом году. В конце 2019 года РСК "МиГ" разместила на портале госзакупок заказ на "аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы", реализация которого намечена на 2020–2025 годы. Вполне возможно, что ожидается премьера именно этой машины.

В мае источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС, что компания "Сухой" ведет разработку первого российского легкого тактического истребителя, оснащенного одним двигателем. Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью. Стоит все же заметить, что это — перспективная программа работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК. И однодвигательный легкий истребитель — давно назревшая необходимость, как конкурентный продукт на мировом рынке боевой авиации, так и эффективная машина для отечественных Воздушно-космических сил. Ростех также ведет разработку и перехватчика нового поколения, который в перспективе сможет заменить МиГ-31БМ. По состоянию на январь 2021 года этот самолет, получивший обозначение ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), находился на стадии опытно-конструкторских работ.

Одновременно можно предположить, какие новинки, о которых ранее не было ничего известно, могут быть показаны на МАКС-2021. В настоящее время особую актуальность приобретает тактика взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации, получившая обозначение MUM-T (Manned-Unmanned Teaming). Возможно, Ростех покажет новый образец или пилотируемого боевого самолета, способного взаимодействовать с БЛА, или же беспилотник, который сможет управляться летчиком прямо с борта в ходе полета. В последние годы существенное развитие получила российская учебно-тренировочная/легкая военная реактивная авиация. Показ, например, какой-либо новой ударной версии Як-130 или штурмовика/легкого истребителя на его основе также может пройти на авиасалоне.

Заявленной долгожданной новинкой может стать и какой-либо перспективный боевой самолет корабельного базирования — например, палубная версия новейшего многофункционального истребителя МиГ-35. По заявлениям разработчиков, эта машина может решать задачи по разведке, патрулированию, поражению наземных и надводных целей на больших расстояниях, способна вести действия в конфликтах высокой интенсивности.

Описание Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 © Гавриил Григоров/ТАСС

Учитывая вышеупомянутую презентацию БЛА "Скат" на МАКС-2007, звездой нынешнего авиасалона может стать и какой-либо тяжелый ударный беспилотник, разрабатываемый ОАК. Более того, Ростех может представить и палубный боевой БЛА, что станет настоящим прорывом на мировом рынке военной авиации.

Описание Беспилотный летательный аппарат "Скат" © Николай Новичков/"АРМС-ТАСС"/ТАСС