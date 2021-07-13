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Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства
Истребитель Су-30 Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Описание
Истребитель Су-30
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Как пояснили в центре, во вторник радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа над акваторией Черного моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель.

"Для классификации воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - отмечается в сообщении.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение", - говорится в сообщении.

В НЦУО подчеркнули, что нарушения государственной границы России не допущено.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в центре.

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