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Минобороны России показало кадры сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем

Российский истребитель Су-30 подняли в воздух с целью не допустить нарушения государственной границы
' Минобороны России/YouTube'

Минобороны России во вторник опубликовало видео, на котором российский истребитель Су-30 сопровождает самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. Видео размещено на официальном YouTube-канале российского ведомства.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской государственной границе воздушную цель. Для ее классификации и с целью не допустить нарушение границы в воздух подняли истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж идентифицировал цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на его сопровождение.

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