Командующий ВДВ РФ проинспектирует стройки военных объектов в Крыму и на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектирует объекты строительства военной инфраструктуры в Крыму и Краснодарском крае, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Сердюков во вторник прибыл в Новороссийское гвардейское соединение ВДВ, где уже осмотрел объекты десантно-штурмового и зенитно-ракетного полков.

"В ходе работы в воинских частях соединения командующий войсками проинспектирует ход строительства объектов военной и социальной инфраструктуры формируемого в этом году десантно-штурмового полка в городе Феодосии (Республика Крым)", - говорится в сообщении.

Кроме того, командующий ВДВ ознакомится со специализированным жилым фондом в Анапе для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также осмотрит жилые зоны и автономный полевой лагерь АПЛ-500 на полигоне "Раевский" под Новороссийском, говорится в сообщении.