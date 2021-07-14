Российские инспекторы проверят военный объект в Словении

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские инспекторы посетят 15 июля военный объект в Словении и получат информацию о его личном составе, вооружении и технике, сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Российские инспекторы посетят 15 июля 2021 года военный объект на территории Словении для проверки развернутых там сил и средств", - сказал Рыжков.

По его словам, мероприятие проходит в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Отмечается, что цель визита - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Рыжков уточнил, что инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. Также российская сторона получит информацию от командования словенского объекта по поводу личного состава, вооружения и техники.