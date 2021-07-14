Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Российские вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира - почти 71%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня все - кто со злостью, кто с одобрением - понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".

"Если говорить о стратегических ядерных силах, - отметил министр, - то уровень современности больше чем 80%. 83% - это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита".

По словам Шойгу, здесь надо говорить с благодарностью о российских ученых, конструкторах, "которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания к Федеральному Собранию".

Министр отметил, что за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в вооруженных силах, отношение к армии. "Но самое главное - это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто", - подчеркнул Шойгу.

Число довузовских учебных заведений Минобороны

Количество довузовских учебных заведений в Минобороны РФ с 2012 года выросло в три раза, сообщил Шойгу.

"Для того, чтобы у нас была серьезная база для набора в военно-учебные заведения, мы должны были обратить серьезное внимание на довузовское образование. Поэтому мы за это время увеличили количество довузовских учебных заведений в три раза", - сказал Шойгу. - Мы их строили темпом два в год".

Глава военного ведомства отметил, что с 2012 года было открыто два пансиона воспитанниц Минобороны. "Мы сделали все, чтобы там обучались дочери офицеров из дальних гарнизонов, наших погибших товарищей. Мы очень хотели, чтобы у детей наших офицеров были такие же возможности, как и у всех остальных", - пояснил он. - Дочери наших офицеров получают там одно из лучших образований - у них есть два иностранных языка, четыре вида спорта, обязательное владение музыкальными инструментами".

Шойгу также напомнил, что ведомство построило в Севастополе новое Нахимовское училище на 800 мест.